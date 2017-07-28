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ЭКОНОМИКА РБ


ПЛАТЕЖИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ЗАНИМАЮТ ТРЕТЬЮ ЧАСТЬ В ДОХОДАХ БЮДЖЕТА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ
13:44 28.07.2017

По состоянию на 1 июля 2017 года в Минской области зарегистрировано 56859 субъектов малого и среднего предпринимательства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минской области, ими в консолидированный бюджет области уплачено 502,7 млн рублей, или 117,2% к уровню января-июня 2016 года в текущих ценах. Доля их платежей составила 34,7%.

В том числе от 35921 индивидуального предпринимателя за январь-июнь 2017 года в бюджет поступило платежей в сумме 29,6 млн рублей, что на 2,5 млн руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Темп роста поступлений в текущих ценах составил 109,2%.
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