В мае-июне 2017 года специалисты службы радиационного контроля провели в 22 лесхозах (57 лесничествах) работы по уточнению радиационной обстановки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Беллесзащита», были обследованы лесные кварталы с измерением мощности дозы гамма-излучения, отбором проб почвы для проведения радиационного контроля и определения плотности загрязнения почв цезием-137.

На первом этапе обследовано 226 лесных кварталов (20% от плана на 2017 г.), из которых 176 (78%) «перешли» в зону с меньшей плотностью загрязнения, в том числе вышли из зоны (плотность загрязнения менее 0,95 Ки/км2) 76 лесных кварталов.

Таким образом, в результате установлено уменьшение территории радиоактивного загрязнения лесного фонда на 6,6 тыс. га по сравнению с 2016 годом.