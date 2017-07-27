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ЭКОНОМИКА РБ


В АВГУСТЕ МИНСКИЕ ШКОЛЬНИКИ СМОГУТ БЕСПЛАТНО ПОСЕТИТЬ КИНОТЕАТРЫ, АКВАПАРКИ И МУЗЕИ
13:00 28.07.2017

С 1 по 25 августа минские школьники смогут бесплатно посетить различные промышленные и спортивные объекты, а также исторические и культурно-развлекательные учреждения во время акции «Лето — пора активная», пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщила заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Мингорисполкома Елена Герасименко, в каждом районе уже подготовили собственную программу мероприятий. Подробная информация — в местных комиссиях по делам несовершеннолетних и управлениях образования, спорта и туризма.

«Во время акции «Лето — пора активная» каждый день недели будет иметь свою тематическую направленность, - отметила Е. Герасименко. - Понедельник — день кино, вторник — здоровья и спорта, среда — экскурсий, четверг — музеев, пятница — парков. К примеру, 1 августа в Первомайском районе пройдет спортивный праздник, во время которого школьники смогут бесплатно поиграть в лазертаг».

В акции «Лето — пора активная» участвует множество различных государственных и частных организаций. Для маленьких минчан запланированы посещения организованными группами музея миниатюр «Страна мини», столичных аквапарков, «Линии Сталина», ботанического сада, музея истории Великой Отечественной войны, дельфинария, Детской железной дороги, усадебно-паркового комплекса «Лошица», «Минск-Арены», зоопарка, хлебозавода и других.

По словам заместителя председателя комиссии по делам несовершеннолетних Мингорисполкома, школьники смогут посетить лишь мероприятия, подготовленные администрацией района, в котором они проживают или учатся.

Экскурсию проведут организованными группами, число человек в которых ограниченно. За детьми и подростками присмотрят опытные педагоги.
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