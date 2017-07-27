Судебная коллегия по делам интеллектуальной собственности Верховного суда в первом полугодии 2017 года рассмотрела 57 дел из 86 (66,3%), из которых 31 дело составили споры в области авторского права; 26 дел – споры в области права промышленной собственности, из них 9 дел – жалобы на решение Апелляционного совета при патентном органе, 2 дела – жалобы на решения Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, с вынесением решения рассмотрено 32 дела (56,2%), из них по 13 делам требования удовлетворены в полном объеме; по 2 делам требования удовлетворены в части; по 17 делам в удовлетворении требований отказано.

По 24 делам (42,1%) вынесены определения о прекращении производства, из них по 8 делам – в связи с отказами истцов от исков вследствие урегулирования споров в добровольном порядке, по 16 делам – в связи с утверждением мировых соглашений. По 1 делу заявление оставлено без рассмотрения.

За аналогичный период 2016 года производства были прекращены по 13 делам (30,9%) от 42 рассмотренных дел.

Приведенные данные свидетельствуют, что по сравнению с 2016 годом в 2017 году количество прекращенных производством дел увеличилось.

Анализ статистических данных свидетельствует, что в первом полугодии 2017 года было проведено 29 предварительных судебных заседаний по 24 делам.

По 7 делам в предварительных судебных заседаниях вынесены судебные постановления (в первом полугодии 2016 года предварительные судебные заседания проведены по 15 делам, из них по 4 делам в предварительном заседании вынесены судебные постановления).

Из 57 рассмотренных по существу дел, 51 дело (89,4%) окончено производством в первом судебном заседании (в первом полугодии 2016 года из 42 рассмотренных по существу дел 39 (92,9%) окончено в первом судебном заседании).

Всего за отчетный период рассмотрено 26 дел в сфере промышленной собственности. Исковые требования в полном объеме удовлетворены по 7 делам; отказано в удовлетворении исковых требований по 12 делам, заявление оставлено без рассмотрения по 1 делу. Производства прекращены по 6 делам в связи с отказами истцов от исков.

В области авторского права рассмотрено 31 дело. Исковые требования удовлетворены в полном объеме по 6 делам; по 2 делам исковые требования удовлетворены в части; отказано в удовлетворении требований по 5 делам. По 18 делам производства прекращены, из которых: по 2 делам – в связи с отказом истца от иска и по 16 делам – в связи с утверждением мировых соглашений.

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года в первом полугодии 2017 года увеличилось количество споров как в сфере промышленной собственности (26/16), так и в сфере авторского права (31/26), а также увеличилось количество дел, споры по которым урегулированы в добровольном порядке (24/13).

По 11 делам (19,2%) истцами, ответчиками и третьими лицами являлись иностранные компании и организации.

В первом полугодии 2017 года все дела были рассмотрены в установленные законодательством процессуальные сроки.

В порядке судебного надзора было проверено 4 решения коллегии.

Обжалуемые судебные постановления признаны законными и обоснованными, в принесении протестов по ним отказано.

Анализ приведенных выше данных свидетельствует о том, что судьи коллегии обеспечивали на должном уровне защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц в области промышленной собственности и авторского права.

Судьями коллегии не было допущено необоснованных отложений судебных разбирательств из-за ненадлежащей досудебной подготовки, все постановленные коллегией решения переданы на исполнение, часть из них исполнена, а также осуществляется контроль над исполнением тех судебных постановлений, которые на конец отчетного периода исполнены не были.

Кроме рассмотрения коллегией дел по 1-й инстанции и рассмотрения заявлений (жалоб) и обращений, судьями коллегии проведена работа, положительно влияющая на общие результаты работы коллегии в целом и на повышение уровня квалификации каждого судьи: взаимодействие со средствами массовой информации и праворазъяснительная работа, участие в нормотворческой деятельности по совершенствованию законодательства в сфере интеллектуальной собственности и др.