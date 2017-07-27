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ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 165 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ВОЗВРАЩЕНЫ В БЮДЖЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРОК СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
12:43 28.07.2017

На заседании коллегии Комитета государственного контроля Могилевской области рассмотрены результаты контроля эффективности использования государственных средств в сфере здравоохранения региона.

Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, отмечено, что в области в целом обеспечивается стабильное функционирование системы здравоохранения.

Вместе с тем местными органами власти в недостаточном размере предусматриваются бюджетные ассигнования на реконструкцию и переоснащение медицинских учреждений. В 2016 году допущено невыполнение нормативов бюджетной обеспеченности расходов на одного жителя в целом по области, а также по 16-ти районам региона.

При этом руководителями учреждений здравоохранения допускаются неэффективное и незаконное использование бюджетных средств, а также иные нарушения законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

По результатам контрольных мероприятий Комитета возвращены в бюджет свыше 165 тыс. руб., за допущенные нарушения законодательства к административной ответственности привлечены 4 медучреждения и 36 их работников, к дисциплинарной – 43 человека.

По итогам заседания коллегии Комитета заинтересованным внесены соответствующие предложения, их реализация взята на контроль.
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