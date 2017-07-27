В Минске в первом полугодии 2017 г. введено в эксплуатацию почти 370 тыс. м2, или 61,6% от годового задания. Об этом, пишет агентство «Минск-Новости», сообщил 27 июля первый заместитель председателя Мингорисполкома Федор Римашевский на заседании Минского городского исполнительного комитета.

Он напомнил, что в 2017 г. в столице необходимо построить 644 тыс. м2 жилья.

«Начата работа по оптимизации санитарно-защитных зон предприятий. Она позволит определить новые площадки для освоения, - пояснил Ф. Римашевский. - Комитету архитектуры и градостроительства совместно с районными администрациями в течение месяца необходимо доработать механизм по сокращению санзон».

В настоящее время определены 73 потенциальных участка общей площадью 214 га.

«Здесь можно будет разместить достаточно большой объем жилья», - отметил Ф. Римашевский.