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ЭКОНОМИКА РБ
КРУПНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ УПЛАТИЛИ В БЮДЖЕТ БОЛЕЕ 396 МЛН РУБЛЕЙ
12:06 28.07.2017
По состоянию на 1 июля 2017 года на налоговом учете Гродненской области состояло почти 16 тысяч организаций, из них 11, имеющих статус крупных плательщиков, которыми обеспечено 44,1% всех доходов бюджета.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Гродненской области, в абсолютной сумме объем налоговых поступлений от них за 1 полугодие 2017 года составил 396,3 млн руб. и по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличился на 11,5 млн руб., или на 3%.
В рейтинге организаций Гродненской области, обеспечивающих наибольшие суммы поступлений в бюджет, лидирующие позиции занимают ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман», РУП «Гродноэнерго», ОАО «Лидское пиво», РУП «Гроднооблгаз» и др.
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