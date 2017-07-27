Арендные площади на безвозмездной основе предлагают субъектам малого предпринимательства в Партизанском районе, пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщили в местной администрации, главное условие бесплатного пользования такими площадями — создание новых рабочих мест.

«Кроме того, заявитель берет на себя обязательства по содержанию помещений в надлежащем санитарном и техническом состоянии, оплате коммунальных услуг», - подчеркнул первый заместитель главы администрации Партизанского района Денис Капитан.

УП «ЖРЭО Партизанского района г. Минска» предоставит субъектам малого предпринимательства на выбор несколько помещений. В основном они размещаются на цокольных этажах жилых домов. Помещения не требуют ремонта, если только косметического.

«На безвозмездно арендуемых площадях можно открыть небольшой офис, наладить дело по оказанию бытовых услуг населению, организовать работу колл-центра и прочее,- обратил внимание Д. Капитан. - Это достаточно новая форма. Она может быть интересна начинающим бизнесменам. С заинтересованными юрлицами или индивидуальными предпринимателями заключим договоры, в которых будут прописаны обязательства по созданию новых рабочих мест с указанием сроков их исполнения».

Планируется, что арендная плата не будет взыматься на протяжении 3 лет. Это подходящий срок, чтобы наладить дело, накопить первоначальный капитал.

По словам Д. Капитана, уже несколько компаний заинтересовались предложением.

Более подробную информацию, адреса и фото предлагаемых помещений можно посмотреть на сайте администрации Партизанского района в разделе «Актуально».