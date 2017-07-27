ЭКОНОМИКА РБ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГКНТ ПРОВЕДЕТ 10 АВГУСТА ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН В МОГИЛЕВСКОМ ОБЛИСПОЛКОМЕ

11:01 28.07.2017 Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин 10 августа проведет личный прием граждан в Могилевском облисполкоме. Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, прием пройдет с 8.45 до 10.00 в отделе по работе с обращениями граждан и юридических лиц Могилевского облисполкома (каб. №115-116, ул. Первомайская, д.71, вход со стороны площади им. Ленина). Предварительная запись осуществляется по телефонам (0222) 32- 67-21, 32-71-53, 23-02-55.