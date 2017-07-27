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ЭКОНОМИКА РБ
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС ОБЕСПЕЧИВАЮТ 31,1% ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
10:58 28.07.2017
За 6 месяцев 2017 года субъекты малого и среднего бизнеса Могилевской области уплатили 156 млн. рублей, или 31,1% от общих поступлений в бюджет.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС, поступления от организаций – субъектов малого и среднего предпринимательства составили 135 млн. рублей.
Индивидуальными предпринимателями уплачено в бюджет 22,4 млн. рублей.
На 1 июля 2017 года на Могилевщине зарегистрировано 30,9 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе 22,4 тыс. индивидуальных предпринимателей и 8,5 тыс. юридических лиц.
Всего за 6 месяцев 2017 года в консолидированный бюджет Могилевской области поступило 501,7 млн. рублей.
Наибольшие суммы поступили по подоходному налогу 169,1 млн. рублей (33,7%), акцизу 41,1 млн. рублей (8,2%), налогу на недвижимость 39,0 млн. рублей (7,8%), налогу на прибыль 38,2 млн. рублей (7,6%).
В десятку лидеров по формированию бюджета области входят РУП "Могилевэнерго" (6,9% в общих поступлениях по области), ОАО "Климовичский ликеро-водочный завод" (3,7%), ИЗАО "Пивоварни Хайнекен" (2,7%), Могилевский филиал РУП "Белтелеком" (2%), ОАО "Могилевхимволокно" (1,4%), ОАО "Могилевский завод лифтового машиностроения" (1,1%), РУП "Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт" (1,1%), филиал ООО "Евроторг" в Могилеве (1%), ОАО "Кричевцементношифер" (1%), ОАО "Могилевоблпищепром" (0,9%).
Перечисленными плательщиками за 6 месяцев 2017 года уплачено в бюджет 109,7 млн. рублей, что составляет 21,9% общих поступлений в консолидированный бюджет области.
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