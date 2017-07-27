Торговле запретят требовать у покупателя паспорт при возврате денег за товар. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Ирина Наркевич.

По ее словам, это будет предусмотрено обновленным проектом закона «О защите прав потребителей».

«У нас много было вопросов со стороны граждан, что торговля при возврате товара требует паспорт. Много было дискуссий на эту тему, в том числе по защите персональных данных. Поэтому на уровне закона мы вынесли, что нет необходимости при возврате денег за товар требовать у потребителя документ, удостоверяющий личность», – сказала И. Наркевич.

Она отметила, что обновленным вариантом закона также планируется ввести запрет на установление разных цен на товары при любой форме оплаты. Кроме того, предусмотрен возврат денег в той же форме, что при оплате, если продавец и покупатель не смогли договориться об обратном.

«Бывают ситуации, когда человек заплатил по карточке, но при получении возврата ему нужны наличные деньги. Он может договориться, эта норма должна работать. Но так как мы стимулируем безналичные платежи, мы должны понимать, что если человек заплатил по карточке, деньги ему должны вернуться на карточку. Много вопросов было и по срокам гарантийного ремонта товаров. Его предполагается увеличить с 14 до 30 дней с согласия покупателя, так как в случаях со сложной техникой не всегда удается вписаться в ныне действующий двухнедельный срок», – подчеркнула И. Наркевич.