Торговая сеть Минска во втором полугодии 2017 г. прирастет 20 тыс. м2 торговых площадей: как за счет ввода новых магазинов, так и за счет заполнения арендаторами крупных торговых центров, открытых в конце 2016 — начале 2017 г. (Galleria Minsk, Green City, Dana Mall и другие), пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщил 27 июля на заседании Минского городского исполнительного комитета заместитель председателя Мингорисполкома Андрей Доморацкий, в торговой сети города во втором полугодии пройдет более 3 тыс. организационно-рекламных мероприятий — акций, распродаж, дегустаций и т. д. С целью повышения заполняемости рынков, торговых центров коммунальной формы собственности и частных продолжается работа по снижению ставки арендной платы.

«В первом полугодии 2017 г. снабжение населения Минска потребительскими товарами, в первую очередь отечественного производства, бесперебойно осуществлялось по всем группам товаров с учетом покупательского спроса, - отметил А. Доморацкий. - Доля продовольственных товаров отечественного производства составляет 75,5%, в том числе по мясу, мясным и молочным продуктам — 99%».

Структурные подразделения Мингорисполкома еженедельно отслеживают уровень розничных цен по основным группам продовольственных и непродовольственных товаров.

«На сегодня ценовая ситуация в Минске стабильная и находится в пределах параметров прогнозов, предусмотренных на первое полугодие 2017 г.», - уточнил А. Доморацкий.