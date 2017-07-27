|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.07.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ВО II ПОЛУГОДИИ В МИНСКЕ ВВЕДУТ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 20 ТЫС. КВ. М НОВЫХ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ
10:21 28.07.2017
Торговая сеть Минска во втором полугодии 2017 г. прирастет 20 тыс. м2 торговых площадей: как за счет ввода новых магазинов, так и за счет заполнения арендаторами крупных торговых центров, открытых в конце 2016 — начале 2017 г. (Galleria Minsk, Green City, Dana Mall и другие), пишет агентство «Минск-Новости».
Как сообщил 27 июля на заседании Минского городского исполнительного комитета заместитель председателя Мингорисполкома Андрей Доморацкий, в торговой сети города во втором полугодии пройдет более 3 тыс. организационно-рекламных мероприятий — акций, распродаж, дегустаций и т. д. С целью повышения заполняемости рынков, торговых центров коммунальной формы собственности и частных продолжается работа по снижению ставки арендной платы.
«В первом полугодии 2017 г. снабжение населения Минска потребительскими товарами, в первую очередь отечественного производства, бесперебойно осуществлялось по всем группам товаров с учетом покупательского спроса, - отметил А. Доморацкий. - Доля продовольственных товаров отечественного производства составляет 75,5%, в том числе по мясу, мясным и молочным продуктам — 99%».
Структурные подразделения Мингорисполкома еженедельно отслеживают уровень розничных цен по основным группам продовольственных и непродовольственных товаров.
«На сегодня ценовая ситуация в Минске стабильная и находится в пределах параметров прогнозов, предусмотренных на первое полугодие 2017 г.», - уточнил А. Доморацкий.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 28.07.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 27.07.2017
Курсы в банках
на 28.07.2017
Конвертация в банках
на 28.07.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте