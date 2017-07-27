Белорусская железная дорога начала промышленную эксплуатацию услуги бесплатного беспроводного интернета.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БЖД, по заказу дороги компания МТС развернула зоны Wi-Fi на всех 19 железнодорожных вокзалах страны: в целом в залах ожидания и холлах, а также в комнатах отдыха в Минске и Бресте установили 103 точки доступа. Совместный масштабный проект призван расширить список дополнительных сервисов для пассажиров, повысить туристическую привлекательность Беларуси.

«Одна из отличительных особенностей — у нас любой иностранец сможет получить доступ к Wi-Fi, пройдя авторизацию. Для этого нет необходимости приобретать сим-карту белорусского оператора. Это было одним из условий проекта, чтобы Wi-Fi был доступен абонентам любого оператора», - пояснил заместитель начальника пассажирской службы Белорусской железной дороги Александр Казачок.

Более двух недель технологию тестировали, работы завершились и теперь посетители железнодорожных вокзалов могут комфортно пользоваться бесплатным Интернетом: обмениваться сообщениями в мессенджерах, читать новости или слушать музыку. За это время более 17 тысяч человек уже воспользовались общественным Wi-Fi на вокзалах. Пока активнее всего технологию используют в Минске, Гомеле и Витебске.

Воспользоваться бесплатным Wi-Fi на вокзалах Белорусской железной дороги можно после подтверждения личности: пользователь вводит номер мобильного телефона в специальное поле, после этого получает SMS с паролем для входа в сеть. Авторизация действует 24 часа. То есть, если в этот промежуток времени вы решите зайти в Интернет повторно, ваш гаджет подключится к сети автоматически.

«МТС уже организовал общественный Wi-Fi для ряда медцентров и банков, АЗС, гостиниц и кафе. Проект с Белорусской железной дорогой — один из самых масштабных и знаковых для компании. Заказчик получил решение «под ключ»: общественную Wi-Fi-сеть для доступа в Интернет с идентификацией по SMS. Плодотворное сотрудничество с Белорусской железной дорогой мы намерены продолжать и предоставлять качественные услуги жителям и гостям нашей страны», - отметил руководитель коммерческого департамента МТС Евгений Брянцев.

Напомним, бесплатный Wi-Fi доступен посетителям вокзалов Белорусской железной дороги в Минске, Бресте, Барановичах, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Бобруйске, Борисове, Жлобине, Калинковичах, Кричеве, Лиде, Лунинце, Молодечно, Орше, Осиповичах, Полоцке и Пинске.