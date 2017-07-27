|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.07.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
РУП «УНПЦ «ТЕХНОЛАБ» И УО «РИПО» ПОЛУЧИЛИ СТАТУС СУБЪЕКТОВ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
09:27 28.07.2017
Республиканское унитарное предприятие «Учебно-научно-производственный центр «Технолаб» и учреждение образования «Республиканский институт профессионального образования» получили статус субъектов инновационной инфраструктуры – научно-технологического парка и центра трансфера технологий. Соответствующее решение (с учетом результатов голосования членами экспертной комиссии) принято на заседании коллегии Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, в республике сформирована сеть субъектов инновационной инфраструктуры, охватывающая все области Беларуси – 19 организаций: 10 научно-технологических парков и 8 центров трансфера технологий, также статус субъекта инновационной инфраструктуры присвоен Белорусскому инновационному фонду.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 28.07.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 27.07.2017
Курсы в банках
на 28.07.2017
Конвертация в банках
на 28.07.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте