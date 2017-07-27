Республиканское унитарное предприятие «Учебно-научно-производственный центр «Технолаб» и учреждение образования «Республиканский институт профессионального образования» получили статус субъектов инновационной инфраструктуры – научно-технологического парка и центра трансфера технологий. Соответствующее решение (с учетом результатов голосования членами экспертной комиссии) принято на заседании коллегии Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, в республике сформирована сеть субъектов инновационной инфраструктуры, охватывающая все области Беларуси – 19 организаций: 10 научно-технологических парков и 8 центров трансфера технологий, также статус субъекта инновационной инфраструктуры присвоен Белорусскому инновационному фонду.