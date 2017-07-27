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ЭКОНОМИКА РБ


МИНСК ПО ИТОГАМ I ПОЛУГОДИЯ ОБЕСПЕЧИЛ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ДИНАМИКУ РОСТА ЭКОНОМИКИ
09:15 28.07.2017

Минск по итогам I полугодия 2017 г. обеспечил положительную динамику роста экономики, пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщил 27 июля председатель Мингорисполкома Андрей Шорец на заседании Минского городского исполнительного комитета, валовой региональный продукт (ВРП) Минска за январь-июнь 2017 г. сложился в объеме более 13,6 млрд рублей. Это 100,7% к аналогичному периоду 2016 г. при задании на I полугодие 2017 г. 100,1%.

«По валовому региональному продукту впервые с 2014 г. прибавили 0,7 % и вышли на задание, - отметил А. Шорец. - По производительности труда перевыполнили задание на 1,5 процентных пункта. Обеспечили норматив по удельному весу запасов готовой продукции, выпускаемой коммунальными промышленными предприятиями. Экспорт товаров прирос на 205 млн долларов, экспорт услуг — на 52 млн долларов, розничный товарооборот — на 0,9 %. Почти вдвое перевыполнили задание по вводу жилья. Реальная заработная плата по сравнению с первым полугодием 2016 г. увеличилась на 1,5 %, причем полностью за счет повышения производительности труда».

Выполнены показатели за первый квартал по прямым иностранным инвестициям на чистой основе и по количеству трудоустроенных на вновь созданные рабочие места за счет создания новых предприятий и производств. А. Шорец выразил уверенность, что по итогам первого полугодия эти показатели также будут выполнены.

На заседании отмечалось, что впервые выполнены почти все показатели социально-экономического развития города. В то же время нельзя расслабляться и останавливаться на достигнутом.

Поэтому в своем докладе заместитель председателя Мингорисполкома Александр Крепак обозначил имеющиеся резервы и недоработки. Говоря о выполнении задания по привлечению прямых китайских инвестиций, А. Крепак отметил, что районным администрациям необходимо подробно изучить структуру экспорта товаров в Китай и, используя возможности посольства, на основе договоренностей с провинциями КНР активнее продвигать отечественную продукцию на этот рынок.

«Улучшение внешней конъюнктуры благоприятно сказывается на нашей экономике, - констатировал А. Крепак. - Городом обеспечено выполнение установленного параметра по внешней экономической деятельности. Темп роста экспорта товаров составил 132,1%, экспорта услуг — 104,8%».
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