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ЭКОНОМИКА РБ
МАРТ ПОДГОТОВИТ ПРОЕКТ ЗАКОНА О ГОСРЕГУЛИРОВАНИИ ТОРГОВЛИ И ПИТАНИЯ ДО КОНЦА ГОДА
18:05 27.07.2017
Министерство антимонопольного регулирования и торговли подготовит проект обновленного закона «О государственном регулировании торговли и питания в Республике Беларусь» до конца года. Об этом сообщила заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Ирина Наркевич.
По ее словам, министерство смотрит правоприменительную практику, которая была к этому времени сформирована, изучает международный опыт.
«Тема непростая. До конца года мы его сформулируем. Будет широкомасштабное общественное обсуждение. Одной из основных задач Министерства антимонопольного регулирования и торговли является обеспечение на полках магазинов широкого ассортимента преимущественно отечественного товара. Любая страна думает в первую очередь о местном производителе. И это правильно. Министерство уделяет и впредь будет уделять большое внимание созданию конкурентной среды и пресечению формирования дискриминационных условий», – сказала И. Наркевич.
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