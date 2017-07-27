Министерство антимонопольного регулирования и торговли подготовит проект обновленного закона «О государственном регулировании торговли и питания в Республике Беларусь» до конца года. Об этом сообщила заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Ирина Наркевич.

По ее словам, министерство смотрит правоприменительную практику, которая была к этому времени сформирована, изучает международный опыт.

«Тема непростая. До конца года мы его сформулируем. Будет широкомасштабное общественное обсуждение. Одной из основных задач Министерства антимонопольного регулирования и торговли является обеспечение на полках магазинов широкого ассортимента преимущественно отечественного товара. Любая страна думает в первую очередь о местном производителе. И это правильно. Министерство уделяет и впредь будет уделять большое внимание созданию конкурентной среды и пресечению формирования дискриминационных условий», – сказала И. Наркевич.