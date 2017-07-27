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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ МИНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ТАМОЖНЯ ОФОРМИЛА 6 ТЫСЯЧ ДЕКЛАРАЦИЙ НА ТОВАРЫ ЧЕРЕЗ УДАЛЕННОЕ ПРОСТАВЛЕНИЕ ОТМЕТОК О ВЫПУСКЕ
17:48 27.07.2017

Минская региональная таможня в первом полугодии 2017 г. оформила шесть тысяч деклараций на товары в рамках эксперимента по технологии удаленного проставления отметок о выпуске товаров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МРТ, эта цифра в два раза превысила количество таких деклараций за аналогичный период 2016 г. В соответствии с ней выпуск товаров до подачи таможенной декларации производится в одном пункте таможенного оформления, а регистрация декларации – в другом. Уже 18 субъектов хозяйствования задействованы в данной технологии. При выборе кандидатов для участия в эксперименте учитываются наличие статуса уполномоченного экономического оператора и объем ввозимых товаров.

Кроме того, в Минской региональной таможне продолжается проведение эксперимента по удаленному внесению изменений и дополнений в сведения, указанные в декларации на товары. Сегодня эта технология реализована на базе пунктов таможенного оформления «Колядичи-авто», «Минск-СЭЗ», «Белкультторг».

Оптимизация порядка совершения таможенных операций позволяет достичь сокращения сроков выпуска товаров и упрощения таможенных формальностей.
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