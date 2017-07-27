Идея о введении в Беларуси чековых игр хороша, но несвоевременна. Такое мнение озвучила заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Ирина Наркевич.

«Идея хороша. Другое дело, как эту инициативу воплотить в жизнь. Пообщавшись с бизнесом, мы поняли, что сейчас это будет большая для них нагрузка, и мы поддержали бизнес. Скажу так: сейчас она несвоевременна. Уходит время администрирования, ему на смену приходит саморегулирование», - сказала чиновник.

Кроме того, по ее словам, гражданское общество должно быть готовым исполнять законы.

«Когда мы приходим покупать товар туда, где требуется выдача чека, мы должны этот чек потребовать, если нам его не дают. Потому мне понятно предложение Министерства по налогам и сборам. Инициатива заключается вот в чем: обязательно бери чек, он будет участвовать в игре, и ты можешь что-то получить», – сказала И. Наркевич.