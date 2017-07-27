Министерство энергетики выделит в 2017 году из внебюджетного централизованного инвестиционного фонда на безвозвратной основе денежные средства Кохановскому унитарному производственному предприятию жилищно-коммунального хозяйства «Коханово-ЖКХ» в размере 0,967 млн рублей. Об этом говорится в постановлении Совета министров №552 от 26.07.2017.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, средства будут направлены на реализацию проекта «Реконструкция котельной с установкой котлов на МВТ с механизированной загрузкой топлива в г.п. Коханово Толочинского района».

Витебскому облисполкому поручено обеспечить контроль над целевым использованием выделяемых средств.