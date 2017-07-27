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ЭКОНОМИКА РБ
МИНЭНЕРГО ВЫДЕЛИТ «КОХАНОВО-ЖКХ» ПОЧТИ 1 МЛН РУБЛЕЙ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ КОТЕЛЬНОЙ
17:05 27.07.2017
Министерство энергетики выделит в 2017 году из внебюджетного централизованного инвестиционного фонда на безвозвратной основе денежные средства Кохановскому унитарному производственному предприятию жилищно-коммунального хозяйства «Коханово-ЖКХ» в размере 0,967 млн рублей. Об этом говорится в постановлении Совета министров №552 от 26.07.2017.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, средства будут направлены на реализацию проекта «Реконструкция котельной с установкой котлов на МВТ с механизированной загрузкой топлива в г.п. Коханово Толочинского района».
Витебскому облисполкому поручено обеспечить контроль над целевым использованием выделяемых средств.
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