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ЭКОНОМИКА РБ
ОРГАНИЗАЦИИ ТРИКОТАЖНОЙ ОТРАСЛИ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕГПРОМ» ПОДАДУТ В АДРЕС МАРТ АНТИДЕМПИНГОВУЮ ЖАЛОБУ
16:59 27.07.2017
На базе ОАО «Свiтанак» Жодино 26 июля состоялся Совет директоров организаций трикотажной отрасли концерна «Беллегпром».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне, подведены итоги работы трикотажной отрасли за 1 полугодие и поставлены задачи до конца 2017 года.
На Совете также принято решение о подаче антидемпинговой жалобы в адрес Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси.
В заседании Совета директоров приняли участие представители ОАО «СветлогорскХимволокно» с презентацией производимой продукции.
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