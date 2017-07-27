На базе ОАО «Свiтанак» Жодино 26 июля состоялся Совет директоров организаций трикотажной отрасли концерна «Беллегпром».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне, подведены итоги работы трикотажной отрасли за 1 полугодие и поставлены задачи до конца 2017 года.

На Совете также принято решение о подаче антидемпинговой жалобы в адрес Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси.

В заседании Совета директоров приняли участие представители ОАО «СветлогорскХимволокно» с презентацией производимой продукции.