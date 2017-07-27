Бобруйским межрайонным отделом финансовых расследований выявлены факты мошенничества со стороны руководителя двух обществ с ограниченной ответственностью, расположенных в Осиповичском районе и осуществляющих деятельность по распиловке древесины.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, 41-летний руководитель обществ продал за 55 тыс. долларов США свою долю в уставном фонде одного ООО и объекты недвижимости другого ООО двоим руководителям частных предприятий в Осиповичах, получив от них по расписке деньги.

При этом он скрыл от покупателей информацию о том, что данные объекты недвижимости уже находятся в залоге у банка по ранее полученным кредитам и имеется судебное решение об обращении взыскания на это заложенное имущество и обязательства в связи с невозвратом кредитов.

Таким образом, гражданин мошенническим путем завладел денежными средствами покупателей.

В отношении него прокурором Бобруйска возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 209 УК Республики Беларусь (мошенничество).