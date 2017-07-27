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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ НАЛАЖЕН СИСТЕМНЫЙ МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ НАД ОБОСНОВАННОСТЬЮ ЦЕН - МАРТ
16:19 27.07.2017
В Беларуси налажен системный мониторинг и контроль над обоснованностью цен. Об этом заявила заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Ирина Наркевич.
По ее словам, сейчас налажен системный мониторинг за ценовой ситуацией в стране, обоснованностью принимаемых решений.
«Это способствует обеспечению доступности для населения цен на товары и услуги первой необходимости. В настоящее время ситуация с ценами на потребительском рынке ровная. Индекс потребительских цен за январь-июнь по сравнению с декабрем 2016 года составил 103,4%, что почти в два раза ниже установленного правительством. Нет необходимости вводить регулирование по перечню социально значимых товаров», – сказала И. Наркевич.
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