На обучение в Международном университете «МИТСО» уже подали заявки свыше 500 абитуриентов, сообщает сайт Федерации профсоюзом Беларуси (ФПБ).

«В 2016-м вуз выполнил план приема на 84%. Мы надеемся сохранить высокие показатели и в этом году, – отметила проректор по учебной работе и международным связям, заместитель председателя приемной комиссии Международного университета «МИТСО» Елена Довгань.

В прошлом году самыми востребованными среди абитуриентов были специальности юридического профиля. На сегодня уже заполнено 83 места на «Международное право» (55% от плана приема), 74 места – на «Правоведение» (53%), 22 абитуриента подали документы на обучение на специальности «Логистика» (44%). Идет набор также по специальности «Менеджмент», «Мировая экономика», «Маркетинг», «Информационные системы и технологии».

«МИТСО» как профильный университет всегда был ориентирован прежде всего на юридическую и экономическую сферы. Обучение у нас практико-ориентированное: у вуза есть договоренности с государственными и частными компаниями, наших студентов обучают преподаватели-практики. Также в «МИТСО» действует юридическая клиника, в которой студенты могут применить полученные знания на практике, – прокомментировала Елена Довгань.

С 2017 года «МИТСО» предлагает обучение по двум новым специальностям: «Мировая экономика» и «Информационные системы и технологии».

«Сегодня все больше компаний имеют дело с зарубежными партнерами и импортными товарами. А специалисты сферы информационных технологий должны уметь самостоятельно просчитывать экономическую выгоду и целесообразность создаваемых продуктов, – сказала Елена Довгань. – В настоящее время специалистам необходимо обучаться непрерывно, в течение всей жизни, поэтому и система образования в стране является многоступенчатой. Мы следуем общим тенденциям и предлагаем новые специальности на всех ступенях обучения, в том числе для магистрантов: до 24 августа идет набор выпускников в практико-ориентированную магистратуру по направлениям «Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности», «Управление логистическими системами».

Ежегодно «МИТСО» предоставляет возможность бесплатного обучения для лучших абитуриентов и студентов. К примеру, на конец прошедшего учебного года из более чем 5,6 тыс. студентов вуза 60 обучались бесплатно. Многим учащимся за высокую успеваемость и участие в научной, международной, спортивной, общественной жизни университета предоставлялись скидки на оплату обучения.

В 2017 году на каждой из 7 специальностей «МИТСО» для поступающих на 1-й курс очной формы обучения открыто по одному бесплатному месту. На них будут зачислены абитуриенты со средним баллом выше 350. Бесплатное место сохраняется за студентом в течение одного учебного года, далее все будет зависеть от его успеваемости.

Стоимость обучения в «МИТСО» в 2017/2018 учебном году на дневной форме обучения по специальностям «Логистика», «Менеджмент», «Маркетинг», «Экономика и управление на предприятии», «Мировая экономика» составит 2530 рублей. По специальностям юридического профиля – «Правоведение», «Международное право», а также по специальности «Информационные системы и технологии» стоимость составит 2645 рублей.