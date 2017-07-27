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ЭКОНОМИКА РБ
ДОЛЯ ПРОСРОЧЕННОЙ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В ТОРГОВЛЕ БЕЛАРУСИ СОСТАВЛЯЕТ 12%
15:56 27.07.2017
Доля просроченной кредиторской задолженности в торговле составляет 12%. Об этом сообщил начальник главного управления экономики отраслей и бухгалтерского учета Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Павел Филиппов.
По его словам, это небольшой показатель в сравнении с транспортом, промышленностью, где просроченная задолженность достигает 30%.
«Доля просроченной задолженности по секции G («Оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов») в общем объеме просроченной задолженности по стране составляет около 10%. Есть вопросы по задолженности некоторых крупных торговых сетей перед поставщиками. Но ключевой должник - это «Белкоопсоюз», – сказал П. Филиппов.
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