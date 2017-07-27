Министр экономики Владимир Зиновский 27 июля принял участие в заседании Брестского облисполкома по итогам социально-экономического развития области в первом полугодии 2017 г., где обсуждались возможности ускорения развития экономики региона.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве экономики, в своем выступлении министр отметил, что в первом полугодии экономика области взяла хороший темп, тем самым создала задел для выполнения всех задач по итогам года. При этом для стимулирования работы экономики региона во втором полугодии В. Зиновский предложил план действий «4+».

Первое направление – наращивание темпов производства продуктов питания в зоне ответственности облисполкома (мяса и субпродуктов, цельномолочной продукции, сыров). По этим позициям область идет с темпами ниже, чем страна в целом, а резервы для роста есть, тем более что собственная сырьевая база это позволяет.

Второе направление – инвестиции в ускорение технического и технологического обновления предприятий.

«Этот процесс должен быть перманентным, иначе будет потеряна конкурентоспособность. В то же время за первое полугодие на машины, оборудование, транспортные средства в области использовано меньше инвестиций, чем, например, на строительно-монтажные работы. Ситуацию надо кардинально менять», – заявил В. Зиновский.

Третье направление – строительство. Область за полугодие уже ввела более 60 процентов жилья. Учитывая его высокий удельный вес в строительстве и инвестициях, регион должен просчитать оставшиеся резервы роста отрасли до конца года. Один из таковых, по мнению Министра, может стать решение вопросов финансирования строительства объектов к 1000-летию Бреста через Госинвестпрограмму. Однако более важным резервом В. Зиновский назвал освоение в полном объеме кредитных ресурсов, выделенных на реализацию инвестиционных проектов в сфере АПК.

Четвертное направление – диверсификация экспорта предприятий области.

«Имея прямую границу с Евросоюзом, три четверти товаров области поставляется в Россию. При этом наблюдается рост внешней дебиторской задолженности, просроченной задолженности, как результат, вымываются собственные оборотные средства, предприятиям приходится брать кредиты», – посетовал В. Зиновский.

Министр также обратил внимание на то, что государство инвестирует значительные средства в оборудование, его техническое и технологическое обновление, но сегодня для того чтобы успешно конкурировать на внешних рынках одной модернизации недостаточно.

«Необходимо уделить пристальное внимание вопросам маркетинга, изучению рынков, подготовке кадров для работы с зарубежными компаниями», – подчеркнул он.

В завершение выступления министр акцентировал внимание на то, что четверть всей промышленной продукции области выпускается частным бизнесом. Следовательно, если Беларусь стремится создавать новое производство и новый продукт, то плюсом к вышеназванным направлениям работы должно стать создание комфортных условий для развития малого и среднего предпринимательства.

В. Зиновский напомнил в этой связи, что производство, особенно на начальном этапе, требует значительных затрат «здесь и сейчас»: на помещение, на материалы и оборудование, на оплату труда, – а отдача от них последует не сразу. Поэтому возлагая на частный бизнес в производственной сфере особые ожидания, на начальном этапе требуется оказать ему поддержку.

«Во-первых, необходимо упростить доступ частнику к площадкам под создание новых предприятий и производств. Во-вторых, активнее информировать бизнесменов об условиях финансовой поддержки со стороны государства. Есть возможность использования ресурсов государственной программы «Малое и среднее предпринимательство», программ поддержки Банка развития, займов Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей. В-третьих, разъяснять предприимчивым гражданам и предпринимателям возможности для создания и развития собственного дела, кооперации с крупными производствами, и наукой», – констатировал В. Зиновский.