Управление Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Витебской области пресекло незаконную деятельность двух преступных групп граждан, которые оказывали услуги индивидуальным предпринимателям по оформлению фиктивных документов (накладных, сертификатов) на приобретение товара от имени организаций, зарегистрированных на территории России.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, с целью осуществления незаконной деятельности участники преступных групп зарегистрировали на территории России компании, изготовили штампы и печати, а также приобрели кассовые аппараты.

В дальнейшем по договоренности с индивидуальными предпринимателями они за плату оформляли фиктивные накладные, кассовые чеки, сертификаты на товар, уже приобретенный предпринимателями на оптовых рынках Москвы и ввезенный ими на территорию Беларуси без необходимых документов.

За свои услуги аферисты получали от заказчиков вознаграждение в размере 8-10% от суммы, на которую была выписана фиктивная накладная.

Работниками финансовой милицией в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в 2016-2017 гг. указанными лицами было изготовлено более 4000 фиктивных бухгалтерских и иных документов, наличие которых обязательно в соответствии с законодательством Беларуси. Сумма незаконно полученного дохода от указанной деятельности составила более 149 тыс. руб.

Деятельность предприимчивых граждан носила масштабный характер, их услугами пользовались предприниматели Витебска, торгующие на рынках и торговых центрах.

В настоящее время в отношении лиц, осуществлявших незаконную деятельность, Витебским городским отделом Следственного комитета возбуждены и расследуются уголовные дела по ст. 380 УК Беларуси.

Индивидуальные предприниматели, пользующиеся услугами подобных предприимчивых граждан, обманывают не только контролирующие органы, но и покупателей, которым предлагается товар сомнительного качества с фиктивными сертификатами. В связи с использованием фиктивных документов при реализации товара индивидуальные предприниматели могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности.