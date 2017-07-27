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ЭКОНОМИКА РБ
В ГОСКОМИМУЩЕСТВЕ ПОДВЕДУТ ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДЧИНЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА ПОЛУГОДИЕ
15:36 27.07.2017
Сегодня на заседании коллегии Государственного комитета по имуществу будут рассмотрены итоги производственно-хозяйственной деятельности подчиненных организаций за первое полугодие текущего года и результаты проверок в рамках ведомственного контроля за первое полугодие 2017 года и мерах, принимаемых по их результатам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ведомстве, также будут заслушаны доклады о разработке новых элементов национальной системы квалификаций в области оценочной деятельности – профессионального стандарта «Специалист в оценочной деятельности» и секторальной рамки квалификаций сферы оценочной деятельности.
Помимо этого, будет представлена информация о практике применения постановления Государственного комитета по имуществу от 24 марта 2015 года № 11 и примерных нормах времени на работы и услуги в сфере технической инвентаризации недвижимого имущества.
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