|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.07.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ГРОДНЕНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ВЫЯВИЛИ ШЕСТЬ ФАКТОВ НЕЗАКОННОГО ВВОЗА НА ТЕРРИТОРИЮ ЕАЭС ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
15:21 27.07.2017
В ходе проведения специальных мероприятий гродненские таможенники установили шесть фактов незаконного ввоза на территорию Евразийского экономического союза транспортных средств Volkswagen, Citroen и Peugeot.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, данные автомобили житель Гродненской области ввозил с уже измененными идентификационными номерами. За пределами ЕАЭС на транспортные средства вваривались номера автомобилей, за которые уже была уплачена таможенная пошлина. Подобным образом гражданин ввозил легковые машины с целью передачи третьим лицам без соответствующего таможенного оформления. Сумма неуплаченных платежей составила более 49 тыс. рублей, что в две тысячи раз превышает размер базовой величины, установленной на день совершения преступления.
Гродненская региональная таможня в отношении гражданина возбудила уголовное дело в соответствии с ч. 1 ст. 231 УК Беларуси. Санкция статьи за данное преступление предусматривает, в том числе, наказание в виде лишения свободы сроком до 3-х лет.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 28.07.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 27.07.2017
Курсы в банках
на 27.07.2017
Конвертация в банках
на 27.07.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте