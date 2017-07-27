В ходе проведения специальных мероприятий гродненские таможенники установили шесть фактов незаконного ввоза на территорию Евразийского экономического союза транспортных средств Volkswagen, Citroen и Peugeot.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, данные автомобили житель Гродненской области ввозил с уже измененными идентификационными номерами. За пределами ЕАЭС на транспортные средства вваривались номера автомобилей, за которые уже была уплачена таможенная пошлина. Подобным образом гражданин ввозил легковые машины с целью передачи третьим лицам без соответствующего таможенного оформления. Сумма неуплаченных платежей составила более 49 тыс. рублей, что в две тысячи раз превышает размер базовой величины, установленной на день совершения преступления.

Гродненская региональная таможня в отношении гражданина возбудила уголовное дело в соответствии с ч. 1 ст. 231 УК Беларуси. Санкция статьи за данное преступление предусматривает, в том числе, наказание в виде лишения свободы сроком до 3-х лет.