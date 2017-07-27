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ЭКОНОМИКА РБ
В НАЦБАНКЕ КОНСТАТИРУЮТ ПОЗИТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ СФЕРЕ ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ
15:02 27.07.2017
В Национальном банке Беларуси констатируют позитивные изменения в денежно-кредитной сфере по итогам первого полугодия 2017 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, в июне годовой темп прироста потребительских цен снизился до 6,5% с 10,6% в декабре 2016 года. Базовая инфляция в июне 2017 года составила 5,3% в годовом выражении.
Снижение фактической инфляции и уверенность в устойчивости данного процесса позволили Национальному банку в первом полугодии 2017 года ускорить динамику снижения ставки рефинансирования, что способствовало уменьшению процентных ставок и на кредитно-депозитном рынке.
На фоне избыточной ликвидности банков динамика кредитования остается невысокой. В корпоративном сегменте кредитование сдерживает низкий платежеспособный спрос предприятий. В целом дезинфляционное влияние внутреннего спроса сохраняется, несмотря на активизацию потребительского кредитования во II квартале.
На депозитном рынке сохраняется тенденция сокращения вкладов в инвалюте при росте срочных депозитов в белорусских рублях, что отражает процессы дедолларизации.
По итогам первого полугодия 2017 года обеспечен рост золотовалютных резервов при снижении валютных обязательств Национального банка.
Инфляционные ожидания в экономике снижаются, хотя остаются достаточно высокими. В конце II квартала отмечается более быстрое восстановление роста доходов населения и потребительского спроса, что наряду с июньским ростом цен на продовольствие может сдерживать дальнейшее замедление инфляции.
Во втором полугодии 2017 года Национальный банк продолжит реализацию монетарной политики, направленной на устойчивое замедление инфляции и поддержание макроэкономической сбалансированности. В дальнейшем возможность снижения процентных ставок будет определяться развитием макроэкономической ситуации в целом, скоростью приближения темпов прироста цен к среднесрочной цели (не более 5% в 2020 году), а также состоянием и перспективами платежного баланса Беларуси.
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