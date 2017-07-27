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ЭКОНОМИКА РБ
МИНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ТАМОЖНЯ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ ПЕРЕЧИСЛИЛА В БЮДЖЕТ 2 МЛРД РУБЛЕЙ
14:51 27.07.2017
За 6 месяцев 2017 г. Минская региональная таможня перечислила в бюджет Беларуси почти 2 млрд рублей, что на 10% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в МРТ, плановое задание, доведенное таможне на 1 полугодие 2017 г., выполнено на 103%.
Доля Минской региональной таможни в общей сумме доходов таможенных органов Беларуси в 1 полугодии 2017 г. достигла 56%.
Наибольший удельный вес в общем поступлении доходов от деятельности таможни приходится на налог на добавленную стоимость – 52%, ввозную таможенную пошлину – 19%, вывозную таможенную пошлину – 25%.
Декларирование товаров в МРТ осуществляет около 16 тыс. субъектов внешнеэкономической деятельности. При этом около 97% деклараций на товары подаются участниками внешнеэкономической деятельности в электронном виде.
За отчетный период общее количество зарегистрированных деклараций на товары увеличилось на 21% и составило более 235 тысяч. В разрезе экспорта и импорта количество импортных деклараций на товары увеличилось на 21%, экспортных деклараций – на 20%.
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