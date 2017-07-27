Брестской таможней на основании ст. 14.6 КоАП были подвергнуты административным взысканиям СООО «Беламаркет дьюти фри» и продавец одного из магазинов беспошлинной торговли за то, что в нарушение требований и условий таможенной процедуры беспошлинной торговли реализовывали алкогольную продукцию и сигареты лицам по чужим паспортам, принадлежавшим гражданам Беларуси, которые из республики не выезжали.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, постановления таможни были поддержаны судом Московского района Бреста, однако впоследствии отменены председателем Брестского областного суда.

При пересмотре указанных дел Верховным судом были установлены основания для отмены постановлений председателя Брестского областного суда.

Принимая решения по этим делам, председатель Брестского областного суда исходил из того, что лица, которым был реализован товар, выезжали из Беларуси и продажа им товаров по паспортам, принадлежащим иным лицам, состава административного правонарушения не образует.

Однако в силу ст.ст. 302, 304 ТК ТС и Положения о магазинах беспошлинной торговли, утвержденного указом №175 от 22.04.2014, товары в магазинах беспошлинной торговли физическим лицам, выезжающим с таможенной территории таможенного союза, реализуются при предъявлении документа для выезда за границу – паспорта с выдачей кассового чека на имя покупателя.

Возможность реализации и приобретение товаров с использованием документов иных лиц законодательством не предусмотрена.

Как видно из материалов дела, правила реализации товаров в магазине и, соответственно, требования и условия таможенной процедуры беспошлинной торговли при реализации вышеуказанных товаров были нарушены.

Согласно ст. 14.6 КоАП использование товаров, помещенных под таможенную процедуру, в нарушение требований и (или) условий таможенной процедуры либо иное несоблюдение требований и (или) условий таможенной процедуры образует состав административного правонарушения.

При таких обстоятельствах постановления председателя Брестского областного суда признаны незаконными, необоснованными и отменены первым заместителем председателя Верховного суда.

Постановления и.о. заместителя начальника Брестской таможни и постановления судьи суда Московского района Бреста в отношении указанных лиц оставлены в силе.