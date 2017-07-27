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ЭКОНОМИКА РБ
ИП МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ УПЛАТИЛИ В БЮДЖЕТ 21 МЛН РУБЛЕЙ
14:19 27.07.2017
Индивидуальные предприниматели, состоящие на учете в инспекциях Министерства по налогам и сборам Могилевской области, за январь-июнь 2017 года уплатили в бюджет 21 млн руб.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, объем поступлений увеличился на 1,5 млн рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля поступлений от ИП в общих поступлениях в консолидированный бюджет области составила 4,2%.
На учете в инспекциях Могилевщины состоит 22378 индивидуальных предпринимателей.
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