Индивидуальные предприниматели, состоящие на учете в инспекциях Министерства по налогам и сборам Могилевской области, за январь-июнь 2017 года уплатили в бюджет 21 млн руб.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, объем поступлений увеличился на 1,5 млн рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля поступлений от ИП в общих поступлениях в консолидированный бюджет области составила 4,2%.

На учете в инспекциях Могилевщины состоит 22378 индивидуальных предпринимателей.