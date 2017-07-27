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ЭКОНОМИКА РБ


ВВОД КАСКАДА ГЭС НА ЗАПАДНОЙ ДВИНЕ ПОЗВОЛИТ ЕЖЕГОДНО ЭКОНОМИТЬ НА ПОКУПКЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА БОЛЕЕ 20 МЛН ДОЛЛАРОВ
13:46 27.07.2017

Первый этап создания каскада из трех ГЭС – ввод в эксплуатацию Полоцкой ГЭС мощностью 21,66 МВт завершен 30 июня.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффективности, год начала строительства Полоцкой ГЭС – 2011 г., годовая выработка электроэнергии 110 млн кВт×ч, в здании ГЭС установлены пять горизонтальных турбин типа «Каплан» чешской компании Mavel a.s., мощность генераторов 5х4,3 МВт, проектная себестоимость производства электроэнергии – 4,96 цента за кВт×ч.

Электроэнергии, вырабатываемой Полоцкой ГЭС, будет достаточно для покрытия потребления электроэнергии 3-4 районов области. Генераторы станции выдают ток в энергосистему уже с апреля, когда ГЭС начала функционировать в тестовом режиме. За это время в республиканскую распределительную сеть поступило около 30 млн кВт×ч.

Второй этап – ввод в эксплуатацию Витебской ГЭС мощностью 40 МВт планируется завершить 31 июля. Витебская ГЭС в тестовом режиме действует фактически с декабря прошлого года. Завершается строительство и работы по благоустройству судоходного шлюза, после чего и Витебская ГЭС будет сдана в эксплуатацию.

За первое полугодие 2017 года в тестовом режиме суммарно обоими ГЭС выработано около 86 млн кВт×ч электрической энергии, что равноценно замещению 24 тысяч т у.т. импортируемого топлива.

В настоящее время ищут инвестора для Бешенковичской ГЭС мощностью 33 МВт, которая завершит каскад станций на Западной Двине.

Основными целями реализации проекта являются: замещение импортируемых топливно-энергетических ресурсов, экономия валютных средств; получение экологически чистой энергии, снижение нагрузки на окружающую среду.

Кроме того, себестоимость вырабатываемой на ГЭС электроэнергии значительно ниже, чем с использованием традиционных видов топлива.

Ввод каскада ГЭС позволит ежегодно экономить на покупке природного газа более 20 млн долларов (при нынешней цене на природный газ).
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