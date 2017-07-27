Руководители инспекции МНС по Витебской области 28 июля проведут выездной прием граждан и представителей юридических лиц в Дубровно и Чашниках.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Витебской области, в инспекции МНС по Дубровенскому району (Дубровно, ул. Комсомольская, д. 18) с 9.30 до 11.30 выездной прием проведет начальник инспекции МНС по Витебской области Валерий Лобацевич.

Первый заместитель начальника инспекции МНС по Витебской области Ольга Барсукова в инспекции МНС по Чашникскому району (Чашники, ул. Советская, д. 1) с 13.00 до 15.00 проведет выездной прием граждан и представителей юридических лиц.