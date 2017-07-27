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ЭКОНОМИКА РБ
РУКОВОДИТЕЛИ ИНСПЕКЦИИ МНС ПО ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 28 ИЮЛЯ ПРОВЕДУТ ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН В ДУБРОВНО И ЧАШНИКАХ
13:25 27.07.2017
Руководители инспекции МНС по Витебской области 28 июля проведут выездной прием граждан и представителей юридических лиц в Дубровно и Чашниках.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Витебской области, в инспекции МНС по Дубровенскому району (Дубровно, ул. Комсомольская, д. 18) с 9.30 до 11.30 выездной прием проведет начальник инспекции МНС по Витебской области Валерий Лобацевич.
Первый заместитель начальника инспекции МНС по Витебской области Ольга Барсукова в инспекции МНС по Чашникскому району (Чашники, ул. Советская, д. 1) с 13.00 до 15.00 проведет выездной прием граждан и представителей юридических лиц.
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