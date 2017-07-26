ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
27.07.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


УРОВЕНЬ ВОЗМЕЩАЕМОСТИ ПРИЧИНЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ УЩЕРБА В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ СОСТАВИЛ ОКОЛО 74 МЛН РУБЛЕЙ – СК
13:01 27.07.2017

В первом полугодии 2017 года уровень возмещаемости причиненного преступлениями ущерба составил около 74 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете, это больше, чем за весь предыдущий год (62,8 млн рублей).

По результатам работы Следственного комитета в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась доля уголовных дел, возвращенных прокурорами для производства дополнительно предварительного расследования и составила 1,2%.

О повышении качества предварительного следствия говорят и показатели количества актов реагирования судебных органов. Их удельный вес по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшился с 1,1% от общего количества уголовных дел, направленных в суды, до 0,6%.

В первые шесть месяцев текущего года расследование более половины (51,7%) уголовных дел окончено в срок до 1 месяца.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.07.2017
валюта курс
EUR 2.2671
USD 1.9505
RUB 3.2543
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.07.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2671 +0.0006
USD 1.9505 +0.0047
RUB 3.2543 +0.0017
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.07.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2740 2.2810
USD 1.9420 1.9440
RUB 3.2600 3.2750
подробнее

Конвертация в банках
на 27.07.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1690 1.1755
EUR/RUB 69.5000 70.0000
USD/RUB 59.3500 59.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте