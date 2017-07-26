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ЭКОНОМИКА РБ
УРОВЕНЬ ВОЗМЕЩАЕМОСТИ ПРИЧИНЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ УЩЕРБА В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ СОСТАВИЛ ОКОЛО 74 МЛН РУБЛЕЙ – СК
13:01 27.07.2017
В первом полугодии 2017 года уровень возмещаемости причиненного преступлениями ущерба составил около 74 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете, это больше, чем за весь предыдущий год (62,8 млн рублей).
По результатам работы Следственного комитета в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась доля уголовных дел, возвращенных прокурорами для производства дополнительно предварительного расследования и составила 1,2%.
О повышении качества предварительного следствия говорят и показатели количества актов реагирования судебных органов. Их удельный вес по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшился с 1,1% от общего количества уголовных дел, направленных в суды, до 0,6%.
В первые шесть месяцев текущего года расследование более половины (51,7%) уголовных дел окончено в срок до 1 месяца.
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