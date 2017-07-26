ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
27.07.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


КОЛИЧЕСТВО ВАКАНСИЙ В БЕЛАРУСИ ВО ВТОРОМ КВАРТАЛЕ ВЫРОСЛО НА 27% – РАБОТА.TUT.BY
12:27 27.07.2017

Во втором квартале 2017 года на сайте rabota.tut.by ежедневно было активно в среднем 19250 вакансий и практически 150000 резюме.

Как сообщает портал, второй квартал 2017 года был примечателен значительным приростом вакансий: по сравнению с аналогичным периодом 2016 года количество вакансий увеличилось на 41%. Сравнивая с 1 кв. 2017 г., прирост составляет 27%.

Таким образом, во 2-м квартале 2017 года прирост вакансий был наибольший за последние 2 года и в квартальном исчислении, и в годовом.

Увеличение количества вакансий наблюдается в каждой профессиональной области, за исключением сферы «Государственная служба, некоммерческие организации».

Лидирующие позиции по количеству вакансий в целом по-прежнему держат сферы: «Продажи», «ИТ», «Производство».

Наименьшее количество вакансий, менее 0,1% от общего количества вакансий, размещалось в профессиональных областях «Страхование», «Государственная служба, некоммерческие организации», «Инсталляция и сервис».

Ситуация на рынке труда со стороны соискателей стабильна: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, во 2-м квартале 2017 среднее количество ежедневно активных резюме уменьшилось всего на 0,2%, по сравнению с 1 кв. 2017 года – 3,9%.

Структура резюме в анализируемом периоде не изменилась: также, как и в 1 квартале 2017 года, чаще всего размещались/обновлялись резюме с пометкой «Начало карьеры, студенты». На 2-м и 3-м местах по популярности среди соискателей находятся сферы: «Продажи» и «Транспорт, логистика», соответственно.

Во 2-м квартале конкуренция составила 7,8 резюме на вакансию. Данный уровень конкуренции является наименьшим за последние два года. Снижение конкуренции наблюдалось в каждой профессиональной области, за исключением сферы «Государственная служба, некоммерческие организации» (ввиду уменьшения количества вакансий).

Рынок труда приблизился к уровню 2015 года: количество вакансий стабильно увеличивается во всех профессиональных сферах, активность соискателей при этом остаётся на одном уровне, что приводит к снижению конкуренции.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.07.2017
валюта курс
EUR 2.2671
USD 1.9505
RUB 3.2543
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.07.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2671 +0.0006
USD 1.9505 +0.0047
RUB 3.2543 +0.0017
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.07.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2740 2.2810
USD 1.9420 1.9440
RUB 3.2600 3.2750
подробнее

Конвертация в банках
на 27.07.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1690 1.1755
EUR/RUB 69.5000 70.0000
USD/RUB 59.3500 59.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте