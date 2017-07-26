Во втором квартале 2017 года на сайте rabota.tut.by ежедневно было активно в среднем 19250 вакансий и практически 150000 резюме.

Как сообщает портал, второй квартал 2017 года был примечателен значительным приростом вакансий: по сравнению с аналогичным периодом 2016 года количество вакансий увеличилось на 41%. Сравнивая с 1 кв. 2017 г., прирост составляет 27%.

Таким образом, во 2-м квартале 2017 года прирост вакансий был наибольший за последние 2 года и в квартальном исчислении, и в годовом.

Увеличение количества вакансий наблюдается в каждой профессиональной области, за исключением сферы «Государственная служба, некоммерческие организации».

Лидирующие позиции по количеству вакансий в целом по-прежнему держат сферы: «Продажи», «ИТ», «Производство».

Наименьшее количество вакансий, менее 0,1% от общего количества вакансий, размещалось в профессиональных областях «Страхование», «Государственная служба, некоммерческие организации», «Инсталляция и сервис».

Ситуация на рынке труда со стороны соискателей стабильна: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, во 2-м квартале 2017 среднее количество ежедневно активных резюме уменьшилось всего на 0,2%, по сравнению с 1 кв. 2017 года – 3,9%.

Структура резюме в анализируемом периоде не изменилась: также, как и в 1 квартале 2017 года, чаще всего размещались/обновлялись резюме с пометкой «Начало карьеры, студенты». На 2-м и 3-м местах по популярности среди соискателей находятся сферы: «Продажи» и «Транспорт, логистика», соответственно.

Во 2-м квартале конкуренция составила 7,8 резюме на вакансию. Данный уровень конкуренции является наименьшим за последние два года. Снижение конкуренции наблюдалось в каждой профессиональной области, за исключением сферы «Государственная служба, некоммерческие организации» (ввиду уменьшения количества вакансий).

Рынок труда приблизился к уровню 2015 года: количество вакансий стабильно увеличивается во всех профессиональных сферах, активность соискателей при этом остаётся на одном уровне, что приводит к снижению конкуренции.