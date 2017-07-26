В бизнес-инкубаторе Парка высоких технологий (ПВТ) 22 июля впервые прошла конференция по развитию карьеры для ИТ-специалистов - Career Development Day-2017.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ПВТ, несмотря на то что мероприятие было ориентировано в первую очередь на специалистов с опытом работы в ИТ-сфере и сотрудников HR-отделов ИТ-компаний, оно также привлекло большое количество специалистов из других отраслей, интересующихся возможностью продолжить свою карьеру в востребованной сфере разработки информационно-коммуникационных технологий.

На Career Development Day-2017 был представлен широкий спектр докладов и презентаций. Так, от руководителя отдела продаж сервиса РАБОТА.TUT.BY Оксаны Лагутко участники смогли узнать о структуре рынка ИТ-специалистов страны и наиболее востребованных на этом рынке специальностях, а также получили возможность сравнить себя с представленным ей портретом белорусского ИТ-специалиста, полученным из выборки в 1834 человека.

Консультант по развитию карьеры и созданию личного бренда Амина Идигова представила результаты собственных исследований трансформации корпоративной культуры и революционных изменений требований нанимателей к навыкам современного специалиста. Как следует из выводов Амины, в эпоху повсеместной автоматизации и распространения искусственного интеллекта будут востребованы креативность, адаптивное мышление, межкультурная компетентность и другие навыки, именуемые soft skills.

Никита Дунец, директор по развитию бизнеса компании-резидента ПВТ ООО "Эр-Стайл Лаб", развеял сформировавшиеся стереотипы о сотрудниках отделов продаж белорусских ИТ-компаний, а также рассказал о возможностях для технических специалистов развивать карьеру в сфере продаж.

Виктор Петров, руководитель отдела серверной и Front-end разработки компании-резидента ПВТ ООО "СофтТеко", посвятил свое выступление эффективным коммуникациям проектной команды, а также используемым в его компании передовым практикам формирования эффективных каналов коммуникации как внутри команд, так и команды с заказчиками проектов.

Алена Волчек, руководитель проектов компании "БелХард", попыталась ответить на вопрос, волнующий многих разработчиков, – стоит ли развивать свою карьеру в сторону проектного менеджмента.

Активное участие в конференции приняла компания-резидент ПВТ ИООО "Софтек Девелопмент". Ресурс-менеджер компании Николай Дзнеладзе рассказал о навыках, необходимых для достижения в своей сфере уровня "senior". Бизнес-аналитик Николай Гаврилов поделился опытом работы на ”железных“ проектах. Также компания представила свой стенд, на котором можно было познакомиться с ее последними инновационными разработками, а также получить квалифицированные консультации от HR-специалистов. Однако особенный интерес у присутствующих вызвала анонсированная ИООО "Софтек Девелопмент" первая в Беларуси специализированная стажировка в сфере Интернета вещей.

Заместитель руководителя бизнес-инкубатора ПВТ Михаил Хазан посвятил свое выступление такому направлении развития карьеры ИТ-специалиста, как создание своего бизнеса. Также он рассказал участникам о реализуемых бизнес-инкубатором программах поддержки предпринимательства, проводимых стартап-мероприятиях, где каждый желающий может найти ответы по волнующим его вопросам создания своего стартапа, формирования команды, развития и продвижения продукта на рынке.

Организаторами Career Development Day-2017 выступили Парк высоких технологий, IT-портал KV.by и каталог учебных курсов Recoursia.