Налоговые органы Минской области в январе-июне 2017 года в принудительном порядке взыскали 59097,2 тыс. рублей в счёт погашения задолженности по платежам в бюджет.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минской области, в том числе взыскано со счетов должников 13766,7 тыс. рублей, дебиторской задолженности – 44358,4 тыс. рублей, изъято наличных денежных средств из касс должников – 609,7 тыс. рублей. Поступило от реализации имущества, обращенного в доход государства – 362,3 тыс. рублей.

Доля взысканных платежей составила 4,1% в общей сумме поступлений в бюджет Минской области.