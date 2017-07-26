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ЭКОНОМИКА РБ
НАЛОГОВИКИ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ ВЗЫСКАЛИ В ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ БОЛЕЕ 59 МЛН РУБЛЕЙ В СЧЕТ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЛАТЕЖАМ В БЮДЖЕТ
11:58 27.07.2017
Налоговые органы Минской области в январе-июне 2017 года в принудительном порядке взыскали 59097,2 тыс. рублей в счёт погашения задолженности по платежам в бюджет.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минской области, в том числе взыскано со счетов должников 13766,7 тыс. рублей, дебиторской задолженности – 44358,4 тыс. рублей, изъято наличных денежных средств из касс должников – 609,7 тыс. рублей. Поступило от реализации имущества, обращенного в доход государства – 362,3 тыс. рублей.
Доля взысканных платежей составила 4,1% в общей сумме поступлений в бюджет Минской области.
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