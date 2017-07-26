ЭКОНОМИКА РБ

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИМ И РАДИОБИОЛОГИЧЕСКИМ ПОСЛЕДСТВИЯМ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ ПРОЙДЕТ В ХОЙНИКАХ

11:50 27.07.2017 5-6 октября в Хойниках состоится международная научно-практическая конференция «Радиоэкологические и радиобиологические последствия чернобыльской катастрофы». Мероприятие организует Департамент по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям. Как сообщили ЭКОПРЕСС в департаменте, на конференции будут обсуждаться проблемы изучения радиоэкологических и радиобиологических последствий чернобыльской катастрофы; новые идеи в предметной области; территориальные, технические и исследовательские возможности Полесского государственного радиационно-экологического заповедника в области радиоэкологии и радиобиологии.