|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.07.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИМ И РАДИОБИОЛОГИЧЕСКИМ ПОСЛЕДСТВИЯМ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ ПРОЙДЕТ В ХОЙНИКАХ
11:50 27.07.2017
5-6 октября в Хойниках состоится международная научно-практическая конференция «Радиоэкологические и радиобиологические последствия чернобыльской катастрофы».
Мероприятие организует Департамент по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в департаменте, на конференции будут обсуждаться проблемы изучения радиоэкологических и радиобиологических последствий чернобыльской катастрофы; новые идеи в предметной области; территориальные, технические и исследовательские возможности Полесского государственного радиационно-экологического заповедника в области радиоэкологии и радиобиологии.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.07.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 26.07.2017
Курсы в банках
на 27.07.2017
Конвертация в банках
на 27.07.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте