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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ В ИЮНЕ УВОЛИЛИ БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ, ЧЕМ ПРИНЯЛИ НА РАБОТУ
11:40 27.07.2017
В прошлом месяце в столице приняты на работу 11 575 человек, уволены — 14 375, пишет агентство «Минск-Новости» со ссылкой на данные Главного статистического управления Минска.
Для сравнения: в мае 2017 г. на работу приняли 10 695 и уволили 14 073 человека. Соотношение принятых работников и уволенных составило 76,0%.
В июне в Минске активнее принимали, чем увольняли сотрудников сферы водоснабжения; сбора, обработки и удаления отходов, деятельности по ликвидации загрязнений — 59 принятых против 36 уволенных или 163,9%.
На сельхозпредприятиях и лесных и рыбных хозяйствах — потеряли работу 42 человека, при этом на работу в них приняли 65 (соотношение принятых и уволенных — 154,8%). В организациях, осуществляющих деятельность в сфере снабжения электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом нашли работу 130 человек, лишились — 97 (соотношение — 134,0%.).
В статистике не учитываются микроорганизации и малые организации без ведомственной подчиненности.
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