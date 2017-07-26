В бюджет Гомельской области от организаций игорного бизнеса за 6 месяцев текущего года поступило 2133,2 тыс. рублей налога на игорный бизнес и 1882,3 тыс. рублей подоходного налога, взысканного с доходов физических лиц, полученных ими в виде выигрышей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства по налогам и сборам, по состоянию на 1 июля 2017 года в инспекциях МНС Гомельской области состоит на налоговом учете 5 организаций, осуществляющих деятельность в сфере игорного бизнеса.

На территории Гомельской области, кроме зарегистрированных в регионе 5 организаций, данный бизнес осуществляют еще 18 организаторов азартных игр, зарегистрированных в иных областях Беларуси.

В настоящее время на территории области функционирует 49 игорных заведений: 25 букмекерский контор, 22 зала игровых автоматов и 2 казино.