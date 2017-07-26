ЭКОНОМИКА РБ

НОВЫЕ МАГАЗИНЫ «ПИНСКИЙ ТРИКОТАЖ» ОТКРЫЛИСЬ В БРЕСТЕ И КОБРИНЕ

11:13 27.07.2017 Магазины «Пинский трикотаж» открыли свои двери в Бресте (пл. Свободы, 2) и Кобрине (ул. Николаева, 50, ТЦ «Полесье»). Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллегпром», в магазинах в широком ассортименте представлена одежда для взрослых и детей, аксессуары, домашний текстиль и пряжа для ручного вязания.