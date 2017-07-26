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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЕ МАГАЗИНЫ «ПИНСКИЙ ТРИКОТАЖ» ОТКРЫЛИСЬ В БРЕСТЕ И КОБРИНЕ
11:13 27.07.2017
Магазины «Пинский трикотаж» открыли свои двери в Бресте (пл. Свободы, 2) и Кобрине (ул. Николаева, 50, ТЦ «Полесье»).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллегпром», в магазинах в широком ассортименте представлена одежда для взрослых и детей, аксессуары, домашний текстиль и пряжа для ручного вязания.
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