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ЭКОНОМИКА РБ


С НАЧАЛА 2017 ГОДА В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЯВИЛОСЬ 135 НОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ПРОИЗВОДСТВ
10:51 27.07.2017

С начала 2017 года в Витебской области появилось 135 новых предприятий и производств, пишет газета «Витебские вести».

Как сообщил председатель областного совета депутатов Владимир Терентьев на сессии облсовета, с привлечением иностранных инвестиций продолжается строительство завода по производству металлического листа и белой жести в Миорском районе, молочнотоварной фермы в Городокском – ИП ”Детскосельский-Городок“, свинокомплекса в Толочинском, второй очереди завода по выпуску торгового оборудования ООО ”МОДЕРН-ЭКСПО“.

Сокращается число убыточных организаций. Вместе с тем не выполняются показатели по валовому региональному продукту и производительности труда, низкие темпы строительно-монтажных работ, оптового и розничного товарооборота. Уровень регистрируемой безработицы – 1% при социально допустимом до 2%. Безработных на 21% меньше к уровню 2016-го, вакансий – вдвое больше.

Среднемесячная зарплата в январе-мае сложилась на уровне 637,4 рубля (364 доллара в эквиваленте) и выросла к уровню 2016-го на 8%.
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