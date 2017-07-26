Коллегия Комитета государственного контроля, прошедшая 26 июля под председательством руководителя контрольного ведомства Леонида Анфимова, рассмотрела результаты контрольно-аналитических мероприятий по вопросу обоснованности формирования затрат на жилищно-коммунальные услуги для населения с целью выявления резервов по их снижению.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ведомстве, Комитет госконтроля разработал и предложил комплекс мер, реализация которых, по предварительным расчетам, позволит уменьшить годовые затраты на жилищно-коммунальные услуги на сумму около 220 млн. руб. и снизить себестоимость данных услуг на 7,3%.

В частности, определены следующие основные направления снижения затрат на жилищно-коммунальные услуги.

1. Повышение эффективности работы энергетического и водопроводного хозяйства.

В структуре платежей за жилищно-коммунальные услуги в зимний период в среднем 30,9% занимает плата за услугу теплоснабжения. В этой связи снижение себестоимости тепловой энергии является приоритетной задачей, выполнение которой в настоящее время обеспечивается не в полной мере. Так, требует решения вопрос имеющегося дисбаланса мощностей котельных и присоединенных к ним нагрузок. Всего в стране 310 котельных, мощность которых значительно превышает присоединенную нагрузку. На отдельных котельных в областях себестоимость теплоэнергии в 3-6 раз превышает среднюю по системе ЖКХ. В связи с этим предлагается ликвидировать неэффективные котельные путем переключения нагрузок на другие теплоисточники или за счет децентрализации систем теплоснабжения.

2. Осуществление своевременного ремонта и замены сетей теплоснабжения.

Неудовлетворительное состояние тепловых сетей является основной причиной сверхнормативных потерь и увеличения затрат на услуги теплоснабжения. Например, в Гомельской, Минской и Витебской областях сверх нормативного срока службы (более 25 лет) эксплуатируются почти треть тепловых сетей. Но, несмотря на высокий износ, запланированные объемы замены сетей не выполняются.

Аналогичная ситуация и с заменой сетей водоснабжения и канализации, около трети которых превысили установленный срок службы. Это приводит к нерациональному и неэффективному использованию ресурсов. Так, потери в сетях водоснабжения в целом по стране в 2016 году составили 18% при установленном Минжилкомхозом нормативе 12%. При этом по системе ЖКХ ежегодно осуществляется ремонт и замена не более одного процента таких сетей.

3. Повышение эффективности заготовки и использования местных видов топлива.

Проверками систематически устанавливаются факты использования на энергоисточниках переувлажненного древесного топлива (дрова и щепа), что приводит к повышению его удельных расходов до 65%, снижению коэффициента полезного действия котлов до 30% и соответственно к значительному увеличению затрат. При этом в отдельных котельных не используются навесы для хранения древесного топлива, дрова и щепа продолжает храниться под открытым небом.

4. Исключение фактов завышения себестоимости тепловой энергии по причине закупки топлива у посреднических структур, а также без проведения соответствующих конкурсных процедур.

Данные факты были установлены в ряде коммунальных организаций (к примеру, в Брестском, Скидельском ЖКХ). Например, в одной из организаций ЖКХ Витебской области установлено, что руководитель преднамеренно с нарушением законодательства закупал топливную щепу у коммерческих структур по цене, которая была значительно выше, чем у лесхозов. Только по выявленным фактам было излишне израсходовано 467 тыс. руб.

5. Факты нерационального использования топливно-энергетических ресурсов и незаконного получения бюджетных средств.

Такие факты установлены в отдельных организациях ЖКХ Гомельской и Витебской областей. Так, Комитетом госконтроля Гомельской области установлено, что КУП «Речицкий райжилкомхоз» при оказании услуг по теплоснабжению и водоснабжению допущено сверхнормативное потребление электроэнергии стоимостью более 300 тыс. руб. В нарушение законодательства эти затраты предприятием необоснованно отнесены на себестоимость жилищно-коммунальных услуг. В результате предприятие незаконно получило из бюджета более 100 тыс. руб. (после вмешательства Комитета госконтроля средства были возмещены в бюджет в полном объеме). Кроме того, должностные лица КУП «Речицкий райжилкомхоз» в отчетах вместо сверхнормативного расходования электрической энергии указывали сведения о соблюдении норм ее расхода. В результате руководителю предприятия и отдельным специалистам необоснованно выплачивались премии.

6. Заготовка древесного сырья собственными силами предприятий ЖКХ.

Реализация этого предложения Комитета госконтроля позволит снизить не менее чем на 20% затраты на закупку дров. Данные расчеты подтверждает практический эксперимент, проведенный по инициативе Комитета госконтроля Могилевской области в Чаусском районе. Его суть заключалась в заготовке порубочных остатков (которые остались после заготовки древесины лесхозами) силами местного Жилкомхоза. По результатам эксперимента затраты на заготовку работниками коммунального хозяйства древесной щепы оказались в 1,5 раза ниже цены, за которую эту щепу продавал лесхоз.

7. Исключение случаев необоснованного отнесения на себестоимость услуг накладных расходов, превышающих нормативные.

Так, в Минске в 2016 году по этой причине себестоимость услуг по техническому обслуживанию жилищного фонда и лифта, а также по обращению с коммунальными отходами была завышена на 14 млн. руб. Указанные нарушения также выявлены во всех областях.

8. Прекращение практики содержания непрофильных активов и выполнения работ не связанных с оказанием услуг ЖКХ не обеспеченных финансированием.

Несмотря на принятые на законодательном уровне решения, в регионах продолжается передача организациям ЖКХ непрофильных, как правило, неиспользуемых объектов без наличия финансирования для их содержания. Например, в 2016-2017 гг. организациям ЖКХ в Лунинце передан ремонтно-механический завод, в Барановичах и Ляховичах – здания столовых, в Петрикове – столярный цех, в Рогачеве – трансформаторные подстанции. Все эти объекты не имеют отношения к непосредственной деятельности ЖКХ, однако за траты на их содержание и эксплуатацию приходится оплачивать организациям жилищно-коммунального хозяйства.

Кроме того, выявлены факты передачи организациям ЖКХ не только непрофильных объектов, но и убытков прошлых лет по этим объектам.

Также выявлены и другие резервы по снижению затрат в системе жилищно-коммунального хозяйства.

Следует отметить, что в 2016 году по итогам проверок Комитет госконтроля внес ряд предложений по снижению затрат на их оказание, реализация которых позволила снизить затраты организаций ЖКХ на 16,5% (была получена экономия в размере 267 млн. рублей).