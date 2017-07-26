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ЭКОНОМИКА РБ
ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ НА 1 ИЮЛЯ СОСТАВИЛА ПОЧТИ 9,5 МЛН ЧЕЛОВЕК
10:08 27.07.2017
Численность населения Беларуси на 1 июля 2017 г. составила 9495,5 тыс. человек.
Как сообщает Национальный статкомитет, с начала года в республике зарегистрировано 26,3 тыс. браков. Официально расторгнуто 15,4 тыс. браков.
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