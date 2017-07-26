ЭКОНОМИКА РБ

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ НА 1 ИЮЛЯ СОСТАВИЛА ПОЧТИ 9,5 МЛН ЧЕЛОВЕК

10:08 27.07.2017 Численность населения Беларуси на 1 июля 2017 г. составила 9495,5 тыс. человек. Как сообщает Национальный статкомитет, с начала года в республике зарегистрировано 26,3 тыс. браков. Официально расторгнуто 15,4 тыс. браков.