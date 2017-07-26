В Беларуси изменяются цены на природный газ для отдельных категорий пользователей. Это предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 20 июля 2017 г. № 40 «О внесении изменений и дополнения в постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 18 января 2017 г. № 5».

Как сообщает Национальный центр правовой информации, документом установлены предельные максимальные цены на природный газ без налога на добавленную стоимость за 1000 куб. м в размере 334,66 белорусского рубля (ранее – 327,06 белорусского рубля) для:

юридических лиц системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, в части использования природного газа для производства тепловой энергии для нужд населения, в том числе проживающего в жилищном фонде, техническое обслуживание которого осуществляется юридическими лицами, не входящими в систему Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь, при потребленном объеме природного газа в 2016 году до 500 млн. куб. м;

товариществ собственников, организаций застройщиков, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, в части использования природного газа для производства тепловой энергии для нужд населения, при потребленном объеме природного газа в 2016 году до 500 млн. куб. м;

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при потребленном объеме природного газа в 2016 году от 500 и свыше млн. куб. м.

Кроме того, документ установлены предельные максимальные цены на природный газ для новой категории пользователей – юридических лиц, определенных пунктом 82 Положения о специальном правовом режиме Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень». Для них стоимость составит 335,75 белорусского рубля без НДС за 1000 куб. м.