За 6 месяцев 2017 года населению Могилевской области за сданную сельхозпродукцию и сырье выплачено 9,3 млн рублей, пишут «Могилевские ведомости».

Как сообщили в Могилевском облпотребсоюзе с начала сезона заготовки уже закуплено 780 тонн огурцов (в том числе 520 т у населения), 850 тонн капусты, 430 – томатов, 4,1 тысячи тонн картофеля, черной и красной смородины по 150 тонн.

«Закупочные цены (за 1 кг) меняются практически ежедневно, в зависимости от предложения и органолептических свойств предлагаемой продукции, - отметили в Могилевском облпотребсоюзе. – Так, на 25 июля установлены следующие цены: черника – 3-4 рубля; красная смородина – 1-1,5 рубля; черная смородина – 2,5-3 рубля; лисички – 4-6 рубля; картофель – 0,5-0,8 рубля; огурец – от 0,6 рубля; томаты – от 1 рубля; капуста – от 0,4 рубля».