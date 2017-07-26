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ЭКОНОМИКА РБ
УРОВЕНЬ ОФИЦИАЛЬНОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ В БЕЛАРУСИ НА КОНЕЦ ИЮНЯ СОСТАВИЛ 0,8%
09:15 27.07.2017
В экономике Беларуси в июне 2017 г. было занято 4344,8 тыс. человек, сообщает Национальный статкомитет.
По данным Министерства труда и социальной защиты, численность зарегистрированных безработных на конец июня 2017 г. составила 34,2 тыс. человек.
Таким образом, уровень зарегистрированной безработицы на конец июня 2017 г. составил 0,8% от численности рабочей силы.
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