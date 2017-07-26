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ЭКОНОМИКА РБ
VOLAT ПРИОБРЕЛ НОВЫХ ПАРТНЕРОВ В УКРАИНЕ И РОССИИ
17:07 26.07.2017
В первом полугодии карта дилеров VOLAT (ОАО «Минский завод колесных тягачей») пополнилась новыми партнерами в Украине и России.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, ООО «Современные грузовики» является динамично развивающимся подразделением холдинговой компании «АВТЕК», работающей на рынке автотехники Украины с 1996 года. ООО «Современные грузовики» имеет богатый опыт поставки техники различных брендов, а с марта этого года приступил к реализации автобусов «Неман» и запасных частей к ним на территории Украины.
ООО «АВТ Кубань» осуществляет продажу и обслуживание грузовых автомобилей и спецтехники в Краснодарском крае с 2006 года. А с недавнего времени солидная производственная база ООО «АВТ Кубань» позволяет заниматься и решением вопросов, связанных с эксплуатацией, ремонтом и обслуживанием техники VOLAT.
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