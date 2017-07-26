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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ ВИТЕБСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ РЕАЛИЗОВАЛИ ИЗЪЯТОЕ ИМУЩЕСТВО НА 2 МЛН ДОЛЛАРОВ
16:55 26.07.2017
За первое полугодие 2017 года сотрудники Витебской таможни завели более 1150 дел об административных правонарушениях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Витебской таможне, за этот же период от реализации изъятого и конфискованного имущества в доход государства поступило более 2 млн долларов США, что на 17% больше, чем в первом полугодии 2016 года.
В результате деятельности правоохранительного блока Витебской таможни в первом полугодии 2017 года возбуждено на 40% больше уголовных дел, чем в аналогичном периоде 2016 года.
Из них 5 уголовных дел возбуждено по переданным таможней иным правоохранительным органам материалам. Из них 2 по статье «Уклонение от уплаты таможенных платежей», и по одному по статьям «Подделка, изготовление, использование поддельных документов», «Подделка идентификационного номера транспортного средства» и «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и аналогов».
Кроме того, кинологами таможни самостоятельно и во взаимодействии с иными правоохранительными ведомствами области изъято в общей сложности около 1,6 кг опасного наркотического средства «марихуана».
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